Появился подозреваемый в убийстве дорожных рабочих в Новой Москве

Мужчину и женщину, тела которых нашли в колодце в Новой Москве, предположительно, задавил и сбросил в канализационный люк тракторист, сообщают СМИ.

Тракторист, как предполагается, сбил дорожных рабочих, после чего решил сбросить их тела в колодец, чтобы скрыть преступление. Позже его сменил другой тракторист, сообщает РЕН-ТВ.

Мужчину сейчас опрашивают, также осмотрен ковш трактора.

Ранее сообщалось, что в одном из канализационных люков в Новой Москве нашли тела двух рабочих – уборщиков дорожной службы. Утром они не сдали свою смену, после чего начались их поиски.