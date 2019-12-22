Макрон на фоне протестов отказался от президентской пенсии

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22 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 10:15  |  vz.ru
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Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины

Судьба газового транзита в Европу определена еще на пять летФото: Стрингер/РИА Новости
Газпром и Нафтогаз достигли принципиальных договоренностей о продолжении транзита газа через Украину. Каковы параметры этого соглашения, на какие уступки и почему была вынуждена пойти Россия – и какие результаты в итоге получили все стороны конфликта, включая европейские страны – получатели газа? Подробности...
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Демонизация и обожествление Сталина одинаково опасны

На торжественном заседании по случаю 70-летия Сталина рядом с ним стоял Мао ЦзэдунФото: Keystone Pictures USA/Zuma/ТАСС
В день 140-летия со дня рождения Иосифа Сталина только коммунисты, вероятно, проведут мероприятия в честь юбилея вождя. А либералы наверняка воспользуются поводом, чтобы напомнить в очередной раз: негоже чтить память тирана, который был не лучше Гитлера. Народ между тем давно определился с отношением к Сталину. Подробности...
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Феминизм превращается в ИГИЛ

Пример творчества художника ТарусоваФото: facebook.com/tarrusov
Скандалы с участием Роскосмоса случаются регулярно, но, наверное, впервые очередная шумная история не имеет ни малейшего отношения ни к космосу, ни к космодромам, ни к руководству компании. На этот раз предметом спора стало современное искусство и то, какие претензии к нему предъявили представители движения феминисток. Подробности...
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Почему США терпят неудачи в создании замены российским «Союзам»

Американская ракета не смогла сработать в штатном режимеФото: NASA/Global Look Press
Испытания американского космического корабля Starliner, похоже, идут не слишком успешно. А ведь в том числе с помощью этого проекта США пытаются вернуть себе возможность самостоятельно выводить человека в космос, без посредничества России. Как случилось, что заокеанская сверхдержава потеряла ключевые знания о важнейших космических технологиях? Подробности...
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В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив

Место теракта было оцеплено сразу после нападенияФото: Евгений Биятов/РИА Новости
В центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. Спецслужбы сработали грамотно: нападавший был быстро ликвидирован. В ходе операции погиб сотрудник ФСБ, медпомощь оказана пяти пострадавшим. Сейчас личность преступника устанавливается. Эксперты считают, что нападение может быть связано с праздником органов безопасности.  Подробности...
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Наши ватники и либералы на фоне американцев просто друзья

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Этот мир устроен плохо. Но есть точки устойчивости системы. И хотим мы этого или нет, точки эти завязаны на растреклятую Америку. И если ослы со слонами начнут по дурости долбить лбами свою секвойю, надеяться, что нас не заденет – наивно. Подробности...
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Японские коммунисты хотят Курилы и не хотят американцев

Дмитрий Родионов, политолог
В Японии опять говорят о наших Курилах, которые там, как известно, считают своими. Интересно, что на этот раз вопрос подняла японская компартия, которая одновременно настаивает на выводе из страны американских военных. Подробности...
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Барышня в кресле премьера – это просто для красоты

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
На управлении странами внешность министров не отражается никак. Правда и феминисткам радоваться нечему – с тем же успехом маскировать подлинную систему управления могли бы котики. Подробности...
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    Все импичменты президентам США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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              Макрон на фоне протестов отказался от президентской пенсии

              22 декабря 2019, 09:58

              Текст: Алина Назарова

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              Президент Франции Эмманюэль Макрон заранее отказывается от пенсии, которая будет положена ему как бывшему главе государства. Об этом сообщил в воскресенье газете "Паризьен" один из советников главы правительства из Елисейского дворца.

              Решение Макрона касается как пенсии, которая положена ему по завершении первого срока нахождения на высшем государственном посту, истекающего в мае 2022 года, так и выплаты, которая полагается ему в случае, если он победит на президентских выборах и останется на второй срок, до 2027 года. Также Макрон отказался от положенного ему по закону пожизненного поста в Конституционном совете, передает ТАСС.

              Как отметили в Елисейском дворце, решение Макрона обосновано желанием «действовать в соответствии с ситуацией в стране». «Мы живем во времена, когда выборные лица должны подавать пример своим поведением», – добавил советник президента Франции.

              Как сообщили газете Le Parisien в Елисейском дворце, вместо нынешней постоянной ставки президентской пенсии в дальнейшем, в соответствии с проводимой в стране реформой, будет сформирована новая, основанная на единой системе начисления баллов.

              Пенсия бывшим президентам Франции была учреждена законом от 1955 года и в настоящее время составляет 6 тыс. 220 евро в месяц. Эта сумма не зависит ни от срока пребывания на посту президента, ни от его возраста или личного достояния. Зарплата члена Конституционного совета равна 13 тыс. 500 евро в месяц.

              Во Франции третью неделю продолжаются забастовки и акции протеста против планов поднять пенсионный возраст до 64 лет в 2027 году.


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