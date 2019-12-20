В РПЦ объяснили слова патриарха о богослужениях на русском языке

Протоиерей Максим Козлов заявил, что слова патриарха Кирилла о богослужении на русском языке – это разрешение, а не обязательное для исполнения предписание.

Козлов пояснил, что патриарх отметил «нежелательность и невозможность перевода в целом богослужения на русский язык», передает РИА «Новости».

По его словам, предстоятель РПЦ подчеркнул, что на протяжении девяти веков славянское богослужение постоянно редактировалось, и этот процесс не стоит на месте.

«Святейший также сказал, что главное – это сделать богослужение максимально понятным и усваиваемым мирянами. И, в частности, положительно отозвался о практике, где на приходах распечатывают параллельные тексты богослужения, с пояснением его сложностей, – и люди стоят и смотрят параллельно в русский и славянский тексты», – объяснил Козлов.

Он отметил, что в тех общинах, где настоятели могут увидеть пользу от русских текстов, можно допустить чтение на русском языке отрывков из Библии, апостольских посланий и сложных, редко читаемых евангельских мест.

«Подчеркну: это было разрешение, но не предписание, и условием этого прозвучало – «именно те общины, которые примут это без каких-либо разделений и недоумений». Следовательно, это средний, царский путь, который предложен патриархом, и акцент в котором не на русском языке как таковом, а на доступности богослужения в целом – чтобы оно было усвояемым тем, кто в нем участвует», – заключил Козлов.

Ранее предстоятель РПЦ официально разрешил во время богослужений чтение некоторых текстов на современном русском языке.

До этого Кирилл напомнил священникам о недопустимых темах на исповеди.