Опубликовано фото российского боевого робота в Сирии

В Сети появилась фотография российского боевого роботизированного комплекса «Уран-9», сделанная, предположительно, в Сирии.

«Российский военный беспилотный наземный аппарат «Уран-9» где-то в Сирии», – говорится в Twitter пользователя Abraxas Spa.

Russian Uran-9 armed UGV somewhere in Syria pic.twitter.com/056huUSZSI — Abraxas Spa (@AbraxasSpa) December 1, 2019

Напомним, в январе боевой роботизированный комплекс «Уран-9» приняли на вооружение российской армии. При этом комплекс решили доработать с учетом применения в Сирии.

Газета ВГЛЯД подробно разбиралась, получится ли сделать из «Арматы» настоящего боевого робота и какие недостатки в «Уран-9» обнаружило Минобороны после операции в Сирии.

«Уран-9» создан для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения танков. Это 12-тонный комплекс с 30-мм автоматической пушкой, 7,62-мм пулеметом, реактивным огнеметом «Шмель-М» и комплексом управляемого вооружения «Атака» с противотанковыми ракетами. «Уран-9» способен поражать цели на расстоянии до 5 км в дневное время и до 3 км ночью.

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