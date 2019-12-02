Мантуров рассказал о ситуации с ценами после введения запрета продажи техники без российского ПО

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что при грамотном подходе принятие закона о предустановке отечественного программного обеспечения (ПО) на электронную технику не приведет к росту цен на гаджеты.

«Новый закон уравняет право на доступ к потребителю отечественного и иностранного ПО. На текущий момент предустановлены только зарубежные приложения. Полагаем, что при грамотной организации процесса это не приведет к увеличению стоимости для покупателей гаджетов», – сообщили в пресс-службе министра, передает ТАСС.

Ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому на электронную технику будет предварительно устанавливаться отечественное ПО. Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Эксперт Илья Массух заявил газете ВЗГЛЯД, что закон о предустановке отечественного ПО не ущемляет ни западные, ни восточные компании.