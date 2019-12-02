Путин подписал закон о штрафах за отказ локализации персональных данных

Президент Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории страны.

Согласно закону, размещенному на официальном интернет-портале правовой информации, при первом таком нарушении штраф для граждан составит от 30 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тыс. рублей, для юридических лиц – от 1 до 6 млн рублей.

За повторное нарушение штраф для граждан составит от 50 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц – от 500 до 800 тыс., для юридических лиц – от 6 до 18 млн рублей.

Также президент подписал закон о запрете продажи техники без российского ПО.