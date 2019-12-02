В «Зарядье» покажут «Русский театр в одном кадре»

В выставочном зале медиацентра парка «Зарядье» 24 декабря состоится открытие выставки «Год Театра. Занавес!» – результат масштабного проекта «Русский театр в одном кадре», где в одном кадре представлено более 80 главных героев современного русского театра.

Всего на выставке будут представлены более 80 фотографий ведущих актеров и режиссеров театра, театральных критиков, театральных художников и продюсеров, художественных руководителей и ректоров театральных вузов, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

Главным экспонатом выставки станет полотно площадью около 13 кв. метров – общее фото главных героев современного русского театра. В одном панорамном кадре собраны все главные персонажи современного российского театра: Марк Захаров и Евгений Миронов, Римас Туминас и Евгений Писарев; Владимир Скворцов и Семен Серзин; Владимир Панков; Борис Любимов, Алексей Бартошевич, Григорий Заславский; Марина Брусникина и «брусникинцы»; Алла Демидова и Виктория Исакова и другие.

Проект «Русский театр в одном кадре» реализован в 2019 году продюсерским центром «Галактика» при поддержке Министерства культуры и форума «Таврида» и приурочен к Году Театра в России, объявленного президентом.

Фотограф – Вадим Гортинский (известный по работам с ведущими глянцевыми изданиями Esquire, Hello, Elle, Ok, Marie Claire, Harper's Bazaar и многими другими)

Авторы проекта – Ольга Галактионова и Вадим Гортинский.

На открытии 24 декабря будут ожидается присутствие участников проекта: Виктория Исакова, Кирилл Крок, Сергей Безруков, Владимир Машков, Григорий Заславский, Марина Брусникина, Дарья Юрская, Ксения Лаврова-Глинка, Владимир Панков, Мария Ревякина и многие другие.