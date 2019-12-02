Пургин: Отмена украинского языка в ДНР не вызовет негативных последствий

«Население Донбасса реагирует на отсутствие украинского языка положительно. Украинизация в ДНР всегда воспринималась болезненно», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший вице-премьер ДНР Андрей Пургин, комментируя предложение главы ДНР Дениса Пушилина лишить украинский язык статуса государственного в республике.

«Технически население Донбасса не настроено изучать украинский язык, хотя по конституции обязано, – сказал донецкий общественный деятель, бывший замглавы правительства ДНР и экс-спикер Народного совета республики Андрей Пургин. – Если парламент Донецкой народной республики проголосует, будут внесены изменения в конституцию, тогда это примем как норму. Сегодня это пока лишь намерение».

При этом собеседник отметил, что никаких негативных последствий такое решение не вызовет, потому что, факультативно, украинский язык все равно останется государственным.

«Донбассу украинский язык был навязан. 90% населения никогда не на нем не разговаривало. Украинизация, которая насаждалась с 2007 года, населением Донбасса воспринималась очень болезненно. Это касалось и перевода делопроизводства на украинский язык, и обучения школьников, которые 8 лет учились на русском, а последние два-три года школы – на украинском. Естественно это не могло быть воспринято положительно. То есть население Донбасса в подавляющем большинстве воспринимает отсутствие украинского языка положительно», – резюмировал Андрей Пургин.

Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин предложил внести изменения в статью 10 конституции народной республики, лишив украинский язык статус государственного и определив статус русского языка как единственного государственного в республике. Данная необходимость обусловлена интенсивным интеграционным процессом ДНР с Россией, пояснил он.

Кроме того, Пушилин внес на рассмотрение парламентариев законопроект, предполагающий изменения в законе «Об образовании». Изменения предполагают сохранение нормы об обязательном изучении русского языка как государственного, а украинский, как и языки других народов региона, будет преподаваться с учетом пожеланий родителей и возможностей образовательной организации.

«Исключение украинского языка из числа государственных не умаляет его значимости и не нарушает прав граждан ДНР, в частности, на использование украинского языка как языка частного общения», – отметили в парламенте.

Напомним, в июле глава украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что жители Донбасса могут получить права на использование русского языка.

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