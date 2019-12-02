В ДНР решили отказаться от украинского языка

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин предложил внести изменения в конституцию республики, лишающие украинский язык статуса государственного и сделать русский единственным официальным языком.

«Глава ДНР Денис Пушилин предлагает внести изменения в ст. 10 конституции Донецкой народной республики, определив статус русского языка как единственного государственного в республике. Данная необходимость обусловлена интенсивным интеграционным процессом ДНР с Российской Федерацией», – передает ТАСС со ссылкой на Донецкое агентство новостей сообщение пресс-службы народного совета (парламента ДНР).

Кроме того, Пушилин внес на рассмотрение парламентариев законопроект, предполагающий изменения в законе «Об образовании». Изменения предполагают сохранение нормы об обязательном изучении русского языка как государственного, а украинский, как и языки других народов региона, будет преподаваться с учетом пожеланий родителей и возможностей образовательной организации.

«Исключение украинского языка из числа государственных не умаляет его значимости и не нарушает прав граждан ДНР, в частности, на использование украинского языка как языка частного общения», – отметили в парламенте.



Напомним, в июле глава украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что жители Донбасса могут получить права на использование русского языка.

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