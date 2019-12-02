Вероятных пособников боевиков задержали в Дагестане

В Дагестане задержали двух вероятных пособников боевиков, у одного из них нашли арсенал оружия, сообщило региональное МВД.

«28 ноября правоохранительными органами Дагестана в Махачкале задержаны 46-летний Джабраил Ибнухаджаров и 29-летний Магомедгаджи Магомедов. Указанные лица подозреваются в пособничестве членам бандподполья, в частности, группировке («Вилаят Кавказ») Асельдерова Р.М., нейтрализованного в декабре 2016 года», – сообщило ведомство в Instagram.

Дома у Ибнухаджарова нашли арсенал оружия и боеприпасов к нему. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов», отметили в МВД.

Ранее сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом и МВД пресекли на территории Дагестана деятельность одной из самых жестоких преступных групп – ОПГ «Шараповские». Ведомство опубликовало видео задержания подозреваемых.