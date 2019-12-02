Самбисты и их болельщики подрались на турнире в Ингушетии

Участники и болельщики турнира по боевому самбо в Ингушетии подрались во время соревнований во дворце спорта, заявили в пресс-службе регионального минспорта.

Драку удалось быстро прекратить, нарушителей вывели из зала.

«Во время схватки один спортсмен толкнул другого, толпа болельщиков ринулась на татами в зал», – передает ТАСС минспорта Ингушетии

В результате инцидента никто не пострадал, вмешательства полиции не потребовалось.

Напомним, в мае было опубликовано видео массовой драки на чемпионате России по ММА.