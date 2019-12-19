Президент СССР Михаил Горбачев попал в больницу с воспалением легких, об этом он сообщил сам.

«Я сейчас нахожусь в клинике. У меня сейчас воспаление легких», – сказал 88-летний политик в беседе с НСН.

Горбачев добавил, что вскоре его должны выписать, так как лечение уже завершено, сообщает РИА «Новости».

«Это так, но я выздоравливаю. По сути дела, закончилось лечение, сейчас пару дней выдержка и все», – сказал политик.

«Говорят, да (что скоро выпишут, – прим. ВЗГЛЯД), – что воспаление легких. Но и они говорят, и я думаю, что удалось перехватить быстро, поэтому, по сути дела, избавился от этого», – добавил Горбачев.

В апреле сообщалось об ухудшении здоровья президента СССР – он был госпитализирован.