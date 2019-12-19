Путин ответил на вопрос о «предстоящей ядерной войне»

Президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции поправил японского журналиста, задавшего вопрос о «предстоящей ядерной войне».

Обращаясь к президенту, японский журналист сказал: «У меня вопрос не про острова, а о предстоящей ядерной войне». После этого Путин прервал журналиста: «Типун вам на язык! Предстоящая ядерная война. Что вы говорите?!»

Исправившись, корреспондент продолжил и спросил у президента, что будет с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и мирным договором России и Японии.

«Нас это очень тревожит. Вы часто говорите «Мы ответим зеркально», это очень страшно. Искать победу в ядерной войне – недопустимо и очень плохо. Я понимаю, периодически нужна модернизация вооружения, но есть понятие разумной достаточности», – заявил журналист.

Отвечая на вопрос, Путин заявил, что Россия не может не учитывать военное сотрудничество США и Японии, в том числе в контексте Курильских островов. «По военному взаимодействию между Японией и США. Это же не мы сказали, что США договариваются с Японией о размещении ракет средней дальности – это же из ваших (японских) источников все прозвучало и из американских. Ну как же мы можем это все не учитывать, в том числе в контексте (Курильских) островов? Где у нас гарантия, что завтра на этих островах не появятся новые ударные системы американского оружия?» – заявил Путин.

Он добавил, что Россия пытается с японскими властями искать выход из этой ситуации. «Можем ли мы, тем не менее, искать выход? Можем, и мы это делаем с действующим японским руководством. У нас добрые, доверительные отношения, мы это все подробно и по-честному друг с другом обсуждаем. Есть сейчас это решение? Пока нет. Но что самое главное? В том, что мы хотим его найти, это решение», – заявил Путин.

По его словам, решение «может быть очень разным». «Как я уже говорил когда-то, моим японским друзьям это понравилось, это должна быть «хикиваки» – ничья, если выражаться терминологией дзюдо. Можем ли мы найти такое решение, чтобы общественное мнение это удовлетворило? 70 лет искали – пока нет, но мы готовы двинуться дальше по этому направлению», – добавил он.

В то же время Путин заявил, что Москва не планирует создание военного союза с Пекином, и назвал чисто оборонительной систему предупреждения о ракетном нападении, которая создается в Китае при помощи России, передает РИА «Новости».

«Это не система нападения… Это система раннего предупреждения о ракетном нападении, то есть эта система работает, когда на вас нападают. Это чисто оборонительная система», – уточнил он.

Он также указал, что в регионе сформировался другой союз: Япония – США – Южная Корея. «То, что пытаются в Восточной Азии создать этот военный союз другие страны – мы сейчас только их все перечислили: США, Япония, Южная Корея… Мы это видим, считаем это контрпродуктивным. Ни к чему хорошему то не приведет», – сказал Путин.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва предложила Вашингтону любые варианты продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Президент Владимир Путин проводит традиционную 15-ю по счету большую пресс-конференцию для российских и зарубежных журналистов. Транслируют мероприятие телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «Первый канал», НТВ и ОТР, последний сопровождает большую пресс-конференцию сурдопереводом.

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