Началась большая пресс-конференция Путина

Президент Владимир Путин начал традиционную, пятнадцатую по счету, большую пресс-конференцию для российских и зарубежных журналистов.

Как и все последние годы, пресс-конференция главы государства проходит в Центре международной торговли в Москве. Аккредитацию на нынешнюю пресс-конференцию получили 1895 человек, что почти на 200 человек больше, чем в 2018 году, когда был поставлен предыдущий рекорд по числу аккредитовавшихся. В этом году потребовалось установить 50 тонн оборудования для проведения мероприятия, транслировать которое будет 13 телекамер, передает РИА «Новости».

При этом формат конференции немного изменился. Так, в этом году Кремль попросил журналистов не усердствовать с плакатами, которыми они обычно привлекали внимание президента. «Просьба во время пресс-конференции не использовать плакаты размером более формата А3 (297×420 мм), так как это мешает работе фотографов и операторов», – говорится в сообщении департамента аккредитации и брифингов Управления пресс-службы и информации президента.

Между тем многие представители СМИ все-таки пришли в Центр международной торговли с яркими плакатами, на которых либо кратко описана тема их вопроса, либо изображен логотип их издания. Одна из журналисток из Мордовии приехала в Москву с валенками для президента и вопросом о развитии народных промыслов в регионе, а ее коллега с мордовского телеканала подготовил необычный подарок – национальный духовой инструмент из бересты. Путина он собирается спросить о поддержке этнографического туризма и проблемах демографии в стране, передает ТАСС.

Иностранные гости также приехали в ЦМТ с сувенирами. Так, журналисты из Болгарии рассказали, что хоть и не собираются задавать вопрос Путину, но хотят подарить ему икону с изображением святого – покровителя славянских народов. Кроме того, они привезли с собой необычный аксессуар – ярко украшенную палочку под названием «сурвачка», которую используют в Новый год: ею стучат по спине человеку, которому хотят пожелать удачи и здоровья в будущем году.

Журналистка из Пскова хочет поговорить с президентом о проблемах бездомных животных и подготовила привлекающий внимание плакат – с изображением щенка и игривой надписью «гав-гав».

Транслируют мероприятие телеканалы «Россия 1», «Россия 24», Первый канал, НТВ и ОТР, последний сопровождает большую пресс-конференцию сурдопереводом. Как обычно, в сетке вещания на пресс-конференцию отводится три часа эфирного времени. Но на практике никаких временных ограничений нет. Самая короткая беседа Путина с журналистами была в 2001 году. Она длилась всего полтора часа. Рекордным по продолжительности пока остается мероприятие 2008 года, когда за 4 часа 40 минут президент ответил на 106 вопросов. Лишь на семь минут меньше длилась пресс-конференция в 2012 году.

В целом за предыдущие годы Путин посвятил общению со СМИ в таком формате около 47 часов. В прошлом году Путин общался с журналистами 3 часа 43 минуты, и за это время ответил на 66 вопросов от 53 представителей СМИ. Президента спрашивали об экономике, реализации национальных проектов, различных аспектах социальной политики, проблемах регионов. Традиционно часто звучали и вопросы из международной повестки – о российско-американских отношениях, взаимодействии России и Турции, о Сирии и Украине.

Все три предшествовавших пресс-конференции дня Путин посвятил подготовке к общению с прессой. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в рамках подготовки к пресс-конференции Путин традиционно общался с министрами и вице-премьерами, руководителями федеральных агентств.

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