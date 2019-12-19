Началась большая пресс-конференция Путина

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Швейцария подталкивает Коломойского признать Крым российским

Игорь Коломойский требует от России миллионы долларов за КрымФото: Стрингер/РИА Новости
Европейский суд окончательно решил, что РФ должна компенсировать компании «Укрнафта» Игоря Коломойского потерю автозаправок в Крыму. Россия с такой позицией не согласна, платить ничего не собирается ни по этому, ни по аналогичным делам. Единственный способ у украинских компаний получить компенсации – официально признать Крым российской территорией. Иначе им грозит судьба экс-акционеров ЮКОСа. Подробности...
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Cанкции США против «Северного потока – 2» лишат Украину денег

Попытка США затормозить «Северный поток» рикошетом ударит по кошельку Украины, предупредили в БерлинеФото: Anton Vaganov/Reuters
Санкции США против «Северного потока – 2» не смогут навредить газопроводу. Он будет введен в строй – и это признают сами американцы. Эксперты полагают, что жертвой санкций могут пасть будущие российские проекты в данной сфере. Однако о строительстве новых газопроводов на Запад пока ничего не известно. Но главный пострадавший в этой истории есть. И его назвала канцлер Германии Ангела Меркель. Подробности...
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Почему американцев беспокоит российский корабль-разведчик

«Виктор Леонов» – заслуженный, но вполне эффективный корабльФото: Stringer/Reuters
Американские СМИ вновь бьют тревогу по поводу присутствия у своих берегов российского военного корабля. На этот раз их испугал корабль-разведчик «Виктор Леонов». Что делает представитель ВМФ РФ рядом с американскими территориальными водами, насколько это напоминает практику советского времени – и как стоит относиться к новостям подобного рода? Подробности...
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Трамп пережил свой Сталинград

Теперь Дональд Трамп будет мстить своим обидчикамФото: Tom Brenner/Reuters
Палата представителей Конгресса США большинством голосов поддержала импичмент президента Дональда Трампа по двум обвинениям. Это решение в Белом доме уже назвали «одним из самых постыдных эпизодов в истории страны». Но никакого отстранения главы государства от должности не случится: примерно через месяц верхняя палата Конгресса, Сенат, похоронит импичмент. А Трамп начнет триумфально идти к переизбранию на второй срок. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Персональные данные – это новая нефть

Максим Алексеев, Эксперт Института развития Интернета
Информация о вас, собираемая мировыми цифровыми гигантами – это такая же собственность, как движимое и недвижимое имущество. И в идеале вы сами должны решать, для каких исследований и направлений будут использоваться ваши данные. Подробности...

Ленинская бомба оказалась осколочной

Сергей Худиев, публицист, богослов
Для идеологий, которые знают, как построить новый мир и достичь всеобщего счастья, люди всегда являются расходным материалом; если эти идеологии носят (как коммунизм) глобальный характер, расходным материалом являются целые страны. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария

ЭКО и воспитание детей ремнем – всего лишь разные виды семейного насилия

Сергей Мардан, публицист
Является ли наказание насилием над ребенком, каковы его формы и пределы? Где заканчивается частное дело семьи и начинается обязанность государства защитить слабого? Кто-то пытается найти ответы, а кто-то просто достает с полки гречку и берет ремень. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
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              Началась большая пресс-конференция Путина

                 19 декабря 2019, 12:07
              Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
              Текст: Алина Назарова

              Версия для печати  •
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              Президент Владимир Путин начал традиционную, пятнадцатую по счету, большую пресс-конференцию для российских и зарубежных журналистов.

              Как и все последние годы, пресс-конференция главы государства проходит в Центре международной торговли в Москве. Аккредитацию на нынешнюю пресс-конференцию получили 1895 человек, что почти на 200 человек больше, чем в 2018 году, когда был поставлен предыдущий рекорд по числу аккредитовавшихся. В этом году потребовалось установить 50 тонн оборудования для проведения мероприятия, транслировать которое будет 13 телекамер, передает РИА «Новости».

              При этом формат конференции немного изменился. Так, в этом году Кремль попросил журналистов не усердствовать с плакатами, которыми они обычно привлекали внимание президента. «Просьба во время пресс-конференции не использовать плакаты размером более формата А3 (297×420 мм), так как это мешает работе фотографов и операторов», – говорится в сообщении департамента аккредитации и брифингов Управления пресс-службы и информации президента.

              Между тем многие представители СМИ все-таки пришли в Центр международной торговли с яркими плакатами, на которых либо кратко описана тема их вопроса, либо изображен логотип их издания. Одна из журналисток из Мордовии приехала в Москву с валенками для президента и вопросом о развитии народных промыслов в регионе, а ее коллега с мордовского телеканала подготовил необычный подарок – национальный духовой инструмент из бересты. Путина он собирается спросить о поддержке этнографического туризма и проблемах демографии в стране, передает ТАСС.

              Иностранные гости также приехали в ЦМТ с сувенирами. Так, журналисты из Болгарии рассказали, что хоть и не собираются задавать вопрос Путину, но хотят подарить ему икону с изображением святого – покровителя славянских народов. Кроме того, они привезли с собой необычный аксессуар – ярко украшенную палочку под названием «сурвачка», которую используют в Новый год: ею стучат по спине человеку, которому хотят пожелать удачи и здоровья в будущем году.

              Журналистка из Пскова хочет поговорить с президентом о проблемах бездомных животных и подготовила привлекающий внимание плакат – с изображением щенка и игривой надписью «гав-гав».

              Транслируют мероприятие телеканалы «Россия 1», «Россия 24», Первый канал, НТВ и ОТР, последний сопровождает большую пресс-конференцию сурдопереводом. Как обычно, в сетке вещания на пресс-конференцию отводится три часа эфирного времени. Но на практике никаких временных ограничений нет. Самая короткая беседа Путина с журналистами была в 2001 году. Она длилась всего полтора часа. Рекордным по продолжительности пока остается мероприятие 2008 года, когда за 4 часа 40 минут президент ответил на 106 вопросов. Лишь на семь минут меньше длилась пресс-конференция в 2012 году.

              В целом за предыдущие годы Путин посвятил общению со СМИ в таком формате около 47 часов. В прошлом году Путин общался с журналистами 3 часа 43 минуты, и за это время ответил на 66 вопросов от 53 представителей СМИ. Президента спрашивали об экономике, реализации национальных проектов, различных аспектах социальной политики, проблемах регионов. Традиционно часто звучали и вопросы из международной повестки – о российско-американских отношениях, взаимодействии России и Турции, о Сирии и Украине.

              Все три предшествовавших пресс-конференции дня Путин посвятил подготовке к общению с прессой. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в рамках подготовки к пресс-конференции Путин традиционно общался с министрами и вице-премьерами, руководителями федеральных агентств.

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