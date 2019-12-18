Ячейку террористов с сотней участников вскрыли в колонии в Калмыкии

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении уроженца Дагестана, создавшего в колонии в Калмыкии террористическое сообщество, куда входили более 100 осужденных, рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

В сообщении на сайте СК указывается, что «в Главном следственном управлении СК по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело в отношении 22 лиц по ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ («Создание террористического сообщества и участие в нем»)».

По данным следствия, «не позднее 2013 года уроженец Республики Дагестан, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в ФКУ ИК-2 УФСИН по Республике Калмыкия», с целью «пропаганды, оправдания и поддержки терроризма создал на территории указанной колонии террористическое сообщество».

В группу вошли больше 100 осужденных.

Следователи «во взаимодействии с сотрудниками ФСБ, УФСБ по Республике Калмыкия, ГУПЭ МВД России, ФСИН России и начальником УФСИН России по Республике Калмыкия на территории этого региона, в том числе в ИК-2, а также в Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике, Краснодарском крае и Волгоградской области» провели масштабные мероприятия, в том числе обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников, а также в служебном кабинете первого заместителя начальника УФСИН по Республике Калмыкия.

Напомним, в декабре 2017-го Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, внесенный первым зампредом фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошевым, об ужесточении наказания за вербовку террористов вплоть до пожизненного, также в Уголовный кодекс вводится понятие «пропаганда терроризма».