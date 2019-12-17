Яценюка и Турчинова лишили государственной охраны

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка и экс-секретаря СНБО Александра Турчинова лишили госохраны, сообщил источник в правоохранительных органах.

Пост премьера Яценюк оставил весной 2016 года, Турчинов – после избрания президентом Владимира Зеленского. Таким образом, Яценюка как частное лицо охраняли за государственные средства, что является нарушением закона, сообщает «Страна.ua»

Также, по данным источника, госохрана до сих пор предоставляется бывшему министру обороны Степану Полтораку, экс-главе СБУ Василию Грицаку и его бывшему заму Маликову.



Право на пожизненную госохрану имеют только главы государств. Исключение делается лишь в том случае, если президент покинул свой пост в результате импичмента.

Бывший президент Украины Петр Порошенко сохранил право на государственную охрану.