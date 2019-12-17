Кировский полицейский пожаловался на распускающую руки жену

Участковый из города Кирово-Чепецка написал заявление об избиении на собственную жену – стажера одного из подразделений органов внутренних дел, сообщили в региональном управлении МВД.

«В отделе полиции Кирово-Чепецка зарегистрировано обращение от участкового о том, что ему были причинены телесные повреждения женой во время семейного конфликта. Сейчас проводится проверка, решается вопрос о привлечении супруги сотрудника полиции к административной ответственности», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Там подтвердили, что женщина на самом деле является стажером в подразделении полиции.

«Она не сотрудник полиции, она проходит испытательный срок, по истечении которого изучается личность стажера, его готовность к службе, дисциплина, соблюдение закона. Вопрос о приеме женщины на службу будет решен с учетом результатов проводимой проверки», – рассказали в управлении.

По данным источника в правоохранительных органах, потерпевший участковый вынужден был написать заявление в полицию.

«Он все сделал правильно: ему на службу идти, а у него кровоподтеки и ссадины. Все равно пришлось бы объяснять их происхождение», – сказал источник.

Напомним, ранее в Кувейте молодожены развелись через три минуты после свадьбы из-за неудачной шутки жениха в адрес невесты.