Названо лучшее средство предупреждения инфаркта и инсульта

Ученые РЭУ имени Плеханова совместно с коллегами из Китая исследовали реакции организма человека на чеснок и выяснили, что это растение помогает бороться с атеросклерозом, который может стать причиной инфаркта и инсульта.

«Чеснок предотвращает накопление холестерина в интимо-медиальном слое внутренних стенок сосудов, тем самым препятствуя образованию атеросклеротических бляшек», – объяснил директор НИИ «Нутрициология и здоровое долголетие» РЭУ профессор Василий Карагодин, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что препараты на основе чеснока будут способны поддерживать просвет кровеносных сосудов и даже рассасывать бляшки, а отсутствие побочных эффектов позволит принимать их довольно длительное время.

Результаты данного исследования были опубликованы в журнале Chinese Journal of Natural Medicines.

Кроме того, ученые установили, что чеснок способствует понижению кровяного давления, улучшению свертываемости крови и нормализации ее липидного профиля. По мнению авторов исследования, препараты на основе чеснока, которые сегодня регистрируются в качестве БАД, со временем изменят статус, став безрецептурными лекарственными средствами.

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