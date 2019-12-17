Изготовлена опытная партия новейших САУ «Коалиция-СВ»

Завод «Уралтрансмаш» (входит в «Уралвагонзавод») изготовил первую опытную партию новейших самоходных артиллерийских установок «Коалиция-СВ», заявил гендиректор предприятия Дмитрий Семизоров.

«Первая опытная партия новейших самоходных артиллерийских установок 2С35 «Коалиция-СВ» готова к отгрузке», – передает РИА «Новости» слова Семизорова.

Он добавил, что «Коалиция» является машиной будущего.

«Она на сегодняшний день обгоняет время, поэтому потребность в существующих моделях от 2С3М («Акация») до 2С19М2 («Мста-СМ») будет еще долго. Мне кажется, что основу парка самоходных артиллерийских установок в этом калибре составят именно модели 2С19М1 («Мста-С») и модернизированные 2С19М2, в которых заложен просто гигантский модернизационный потенциал», – сказал Семизоров.

Напомним, в феврале 2018 года на тот момент замминистра обороны Юрий Борисов после посещения «Уралтрансмаша» (входит в «НПК «Уралвагонзавод») заявил, что государственные испытания самоходных артиллерийских установок «Коалиция-СВ» планируется завершить в 2020 году.

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