Олимпийский чемпион поддержал Тутберидзе в конфликте с Плющенко

Фигуристы тренера Этери Тутберидзе показывают высокие результаты, поэтому ее нельзя назвать просто «спортивным менеджером», заявил газете ВЗГЛЯД олимпийский чемпион 2006 года в парном катании Максим Маринин, комментируя конфликт между Тутберидзе и Евгением Плющенко.

Ранее в соцсетях разгорелся скандал между Плющенко и «командой Тутберидзе». Плющенко предположил, что фигуристка Алина Загитова могла взять паузу в карьере, чтобы сменить тренера. На это в аккаунте «команды Тутберидзе» в Instagram появился пост, где Плющенко назвали «не воспитавшим ни одного спортсмена». Сам фигурист ответил, что Тутберидзе можно назвать менеджером, но никак не тренером.

«Любой авторитет тренера базируется на результатах его учеников. Касательно Тутберидзе здесь даже говорить не о чем – это человек, который, в общем-то, все российское и мировое фигурное катание подвинула настолько вперед и раздвинула границы того, что казалось невозможным – четверные прыжки, которые теперь прыгают 11-летние дети», – говорит Маринин.

Фигурист подчеркнул, что Евгений Плющенко – выдающийся спортсмен, но как тренер находится в начале своего пути. На данный момент серьезных результатов на уровне «Тутберидзе-тим» нет, а значит, и пока похвастаться нечем, считает Маринин.

«Да, к Этери Георгиевне тоже приходят люди от кого-то, их тоже кто-то научил. Но сейчас я рассматриваю глобально, и она тот, кто выводит в мастера. На сегодняшний день группа Тутберидзе – номер один в мире, поэтому все остальные смотрят на них и равняются», – пояснил Маринин.

Также Маринин объяснил, почему российские фигуристки столь рано уходят из профессионального спорта – до Загитовой, приостановившей карьеру, выступать на соревнованиях перестали олимпийские чемпионки Сочи Аделина Сотникова (в 20 лет) и Юлия Липницкая (в 19).

«Растет конкуренция, спорт омолаживается. Юным фигуристам гораздо легче даются тренировки и освоение нового. К тому же процент выдающихся детей, с точки зрения таланта, повысился, а значит, и возросла конкуренция. Думаю, завершение карьеры – это выбор каждого, в том числе и Алины Загитовой», – замечает Маринин.