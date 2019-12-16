Власти Мурманской области удвоили стипендии для одаренной молодежи

Более 100 молодых мурманчан, проявивших себя в науке, искусстве, спорте и общественной работе, получили именные губернаторские стипендии, причем размер выплат в этом году вырос вдвое. Победителей в понедельник лично поздравил глава региона Андрей Чибис.

В понедельник в Мурманске состоялась церемония награждения губернаторскими стипендиями одаренных детей и талантливой молодежи. Ранее решением главы региона сумма стипендий была увеличена в два раза. Для этого дополнительно из бюджета региона выделено 2,1 млн рублей. В этом учебном году по результатам конкурса присуждено 100 стипендий по 37 тысяч рублей каждая и пять премий «Олимп» по 100 тысяч рублей.

«Необходимо поддерживать подрастающее поколение. Надо создавать у него мотивацию даже после получения высшего образования где-то еще, вернуться в любимый край, чтобы работать на благо области. Область нуждается в талантливых, активных, энергичных молодых людях, которые невзирая на полярную ночь и холодный климат, достигают отличных результатов», – заявил газете ВЗГЛЯД губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Сегодня мы даем увеличенные в два раза премии, чтобы ребенок, подросток или студент получил что-то ощутимое, не просто диплом или награду, а те деньги, которые являются достойной оценкой его труда», – сказал губернатор.

Следующая задача, которая будет решена в начале нового года, добавил Андрей Чибис, – это создать систему, при которой каждый талантливый ребенок в регионе оказался бы в поле внимания администрации области, «чтобы мы могли ему помочь, и не только деньгами, а подсказать что-то, решить определенную жизненную проблему».

Стипендии губернатора Мурманской области вручаются ежегодно, начиная с 1993 года.