Медведев распорядился о перерегистрации цен на жизненно необходимые лекарства

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, предполагающее обязательную перерегистрацию цен на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в 2019-2020 годах.

«Я подписал постановление, которое устанавливает правила обязательной перерегистрации в текущем периоде, то есть в 2019-2020 годах, цен на лекарственные препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП). Теперь будет два варианта перерегистрации: первый вариант – добровольная перерегистрация, второй – обязательная, когда государство на себя берет инициативу по перерегистрации цен», – сказал Медведев в ходе совещания с вице-премьерами, передает РИА «Новости».

Глава правительства отметил, что если производитель устанавливает стоимость препарата в России выше, чем за рубежом, то цена на это лекарство будет снижаться.



«Таким образом, мы будем стремиться к тому, чтобы снижать и общую стоимость препаратов, – добавил Медведев.

Кроме того, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, Минздрав и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) смогут сами пересматривать цены на лекарства.

«Министерство здравоохранения и ФАС в 2020 году наделяются полномочиями самостоятельно пересматривать и снижать зарегистрированные цены без заявления заявителей и держателей регистрационных удостоверений, если ранее эти цены были у них зарегистрированы», – сказала Голикова.

Она добавила, что из-под обязательной перерегистрации цен будут выведены препараты стоимостью до 100 рублей, вакцины и наркотические и психотропные препараты, произведенные в странах ЕАЭС.



В рамках постановления правительства, также вводится порядок госрегистрации цен на лекарственные препараты в детских формах.



«Мы очень рассчитываем, что введение этого режима позволит стимулировать производство и естественную доступность препаратов для детей», – подчеркнула Голикова, отметив, что рассчитывает.

Ранее Медведев расширил список жизненно важных лекарств на 23 позиции.

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