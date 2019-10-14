Медведев расширил список жизненно важных лекарств на 23 позиции

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое расширяет перечень жизненно важных и необходимых лекарств на 23 позиции.

«Сейчас перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств включает 735 позиций. На следующий год в него войдет еще 23 позиции. Я подписал сегодня такое распоряжение», – заявил Медведев, передает ТАСС.

По его словам, в перечне расширится список медикаментов, которые смогут получить льготники. Премьер отметил, что речь идет о дорогостоящих препаратах для лечения сложных и высокозатратных нозологий.

«Они достаточно дорогие, но в них особо нуждаются люди с орфанными заболеваниями», – подчеркнул Медведев.

Тема обеспечения лекарствами, крайне важна, добавил премьер. Он напомнил, что правительство проводит системную работу, чтобы лекарства, которые продаются в России или выдаются в рамках бесплатной медицинской помощи, отвечали всем нужным критериям.

Медведев выразил надежду, что распоряжение поспособствует решению целого ряда проблем, работа по направлению этих препаратов будет продолжена.

Ранее Дмитрий Медведев своим распоряжением выделил из резервного фонда 26 млн 128 тыс. рублей на закупку, ввоз и распределение свыше 11 тыс. упаковок препаратов для детей, страдающих хроническими заболеваниями.