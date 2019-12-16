Дед Мороз обещал помочь отстраненным ВАДА российским спортсменам

Дед Мороз обещал помочь российским спортсменам, которых Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отстранило от участия в крупных турнирах.

«Все, что в моих волшебных силах, я постараюсь сделать, но я всегда болею за честный, достойный спорт. Кто что заслужил, так оно и будет», – передает РИА «Новости» слова Деда Мороза на пресс-конференции.

Между тем председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предполагает, что РУСАДА оспорит в суде решение исполкома ВАДА.

«19 декабря состоится заседание наблюдательного совета РУСАДА, которое выработает свою позицию и примет решение оспаривать это решение. Я считаю это правильным. По нашей информации, они тоже не согласны с решением ВАДА и будут его оспаривать», – сказал Дегтярев.



По его мнению, «шансы есть, но важно, какую позицию займет РУСАДА».

Напомним, 9 декабря исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

Президент Владимир Путин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства противоречит олимпийской хартии.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал обжаловать решение ВАДА по России.

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