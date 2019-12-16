Познер рассказал, каким видит будущее России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что хотел бы, чтобы Россия стала больше похожа на европейские страны, чем на Соединенные Штаты.

По словам Познера, он бы хотел Россия «была страной демократической». «Я – сторонник демократии. Я отдаю себе отчет в том, что демократия далека от совершенства. Но из того, что мы знаем, это лучшее. Лучше демократии пока никто ничего не придумал», – заявил телеведущий, слова которого приводятся на его сайте.

«Я бы хотел, чтобы постепенно Россия стала похожей в этих основных вопросах на большинство европейских стран. Меньше на Америку, больше на Европу. Ну, и вообще, Россия более европейская страна, чем американская. Это я бы хотел» – добавил Познер.

Однако, по его словам, «это не может произойти за одно, за два, даже за три поколения». «Если считать, что поколение это 20 лет, и что мы ушли из той системы, из той идеологии 30 лет тому назад, то вот только одно поколение прошло. Я думаю, что, по крайней мере, еще два нужно, а может быть и три. Это дело не быстрое», – пояснил телеведуший.