Эксперт объяснил конфликт Израиля и Турции в Средиземном море

«У Кипра с Израилем задокументировано разграничение зон, но Турция не признает Кипр и, соответственно, не признает и израильских зон. Отсюда и идут все эти многочисленные взаимные угрозы», – пояснил газете ВЗГЛЯД востоковед Виктор Надеин-Раевский, комментируя сообщения об инциденте между Турцией и Израилем в акватории Средиземного моря.

«У каждой из сторон свои претензии, – сказал ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский. – В этом районе самым крупным газовым месторождением считается «Левиафан». Месторождение «Левиафан» находится в 135 километрах от израильского города Хайфа. По оценке Геологической службы США, потенциальный запас месторождения – 3,4 трлн кубометров природного газа и 1,7 млрд баррелей нефти.

«Но есть и другие месторождения. При этом Турции удалось согласовать свои зоны добычи с Египтом и, более того, они также вели приговоры с Алжиром. В регионе идет довольно сложное наложение зон, все зависит от того как проводить границы», – пояснил Надеин-Раевский.

В воскресенье стало известно, что самолеты ВВС Израиля совершили пролет над турецким кораблем, который занимался бурением газовых скважин в акватории Кипра. Причиной такого поведения израильских военных называют инцидент, произошедший две недели назад в этом же районе. Тогда израильское исследовательское судно «Бат-Галим» было изгнано из экономической зоны Кипра турецким военным кораблем.

В районе Кипра в последнее время резко усилилась напряженность из-за открытия новых месторождений газа.

Обычно эти сегменты, или сектора, как их называют, закрепляются за тем или иным государством и выстраиваются от береговой линии, продолжил эксперт. Здесь довольно сложная ситуация, потому что когда речь идет об островном государстве, в данном случае о Кипре, а оно имеет свои права и свои зоны. При этом зоны островного государства обычно как бы «перерезают» зоны прибрежных государств-соседей. Но это только одна причина для разногласий, констатировал Надеин-Раевский.

«Данная территория как бы ложится на ливанские и сирийские воды, а с юга еще в непосредственной близости находится еще и зона Израиля. Но это если судить, как говорится «по классике». Все это выглядело бы неплохо, если бы не весьма максималистские притязания Турции», – поделился собеседник.

Зоны расположены в пределах 200-мильной экономической зоны, и турецкий берег от них явно находится дальше остальных, констатировал он. При этом шельфовые зоны Кипра и Турции накладываются друг на друга. И соответственно для разрешения споров нужны договоры по разграничению и определению мест работы в каждой из зон. Но Турция к этому не стремится. Она пытается навязать свое понимание всех связанных с этим вопросов, подчеркнул Виктор Надеин-Раевский.

«Кроме того, у двух стран есть давний конфликт – турецкая зона оккупации на севере Кипра. А это 38% территории острова. Там создано марионеточное турецкое государство, так называемая Турецкая республика Северного Кипра, которое не признано не одним мировым правительством», – напомнил эксперт.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Турция обратилась к Израилю с предложением организовать переговоры по строительству газопровода, с помощью которого израильский газ можно будет доставить в Европу. Однако одновременно с этим, Эрдоган накануне принял делегацию правящего в секторе Газа движения ХАМАС, которое Израиль признает террористической организацией. Как сообщает израильский портал MIGNews, делегация ХАМАСа во главе с лидером движения Исмаилом Ханией пожаловалась Эрдогану на «тяжелую гуманитарную ситуации в Газе» из-за продолжающейся осады со стороны Израиля. Речь шла о важной роли Турции в поддержке палестинцев. Кроме того, представители ХАМАСа заявили об опасностях, которые, по их словам, угрожают мечети Аль-Акса в Иерусалиме из-за попыток Израиля «иудаизировать» Храмовую гору.

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