Турция предложила Израилю обсудить строительство газопровода в Европу

Турция обратилась к Израилю с предложением организовать переговоры по строительству газопровода, с помощью которого израильский газ можно будет доставить в Европу, пишут СМИ.

«Турция будет счастлива в случае, если Израиль переосмыслит проект поставок газа в Европу и газопровод, поставляющий газ пойдет через турецкую территорию», – цитирует Mignews неназванного турецкого чиновника со ссылкой на радио Решет Бет.

Отмечается, что турецкая сторона заявила и.о. израильского посла в Анкаре, что Турция не допустит строительства газопровода в нынешнем виде, но «открыта к диалогу и переговорам с Израилем по вопросу о газе».

Напомним, в 2017 году Турция и Израиль объявили о намерении построить газопровод в Европу. Позже глава минобороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что от проекта совместного газопровода необходимо отказаться.