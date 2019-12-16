Выпавшая из грузовика платформа гусеничного крана убила человека на Урале

Платформа гусеничного крана весом в 16 тонн выпала на ходу из кузова грузовика на другие автомобили, один человек погиб, трое пострадали, сообщили в областном управлении ГИБДД.

По информации ГИБДД, ДТП произошло около 6.00 мск на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган.

«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не закрепил перевозимую в кузове ходовую платформу гусеничного крана, и при проезде искривления дороги произошло падение груза из кузова. Платформа массой 16 тонн упала на встречные автомобили «УАЗ Патриот» и ВАЗ-2108, которые двигались во встречном направлении», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Там добавили, что в результате ДТП погиб водитель УАЗ, два пассажира из внедорожника и один из ВАЗ-2108 получили травмы различной степени тяжести.