Стало известно о госпитализации задержанного СБУ российского адвоката

Российский адвокат Владимир Филимонов, задержанный в прошлом году Службой безопасности Украины за шпионаж, находится в тяжелом состоянии в больнице после перенесенного инфаркта и операции.

Как рассказали «Коммерсанту» украинские адвокаты Филимонова, их подзащитный, находящийся под домашним арестом в Киеве, отправился на плановый осмотр к стоматологу в связи с тем, что 3 октября 2018 года при задержании в киевском ресторане спецназовцы СБУ сломали ему челюсть. Во время осмотра адвокату стало плохо, и он был госпитализирован в Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова. У адвоката диагностировали инфаркт, причем уже третий за последние месяцы. Предыдущие инфаркты Филимонов перенес в специзоляторе СБУ.

Адвокату экстренно сделали операцию, после чего у больного началась аритмия, приведшая к остановке сердца: его запускали врачи уже с помощью дефибриллятора. В настоящее время состояние российского адвоката оценивается как стабильно тяжелое. При этом 17 декабря Голосеевский райсуд Киева должен рассмотреть ходатайство следствия об очередном продлении меры пресечения для Филимонова. Сам он участвовать в судебном заседании не сможет, сообщил адвокат Антон Журавель.

Тяжело больного защитника готово поддержать российское посольство, которое обратилось в суд с просьбой об отмене домашнего ареста. Защита надеется, что Владимир Филимонов будет включен в списки лиц, которыми Москва и Киев должны обменяться до конца года.

Филимонов является фигурантом громкого шпионского дела. Оно было возбуждено в прошлом году СБУ по заявлению клиента российского адвоката, бывшего гендиректора ОАО «Военно-строительное управление Москвы» (ВСУМ) Алексея Душутина. Заявитель осужден на четыре года и находится в розыске Интерпола, после того как сбежал в Киев из-под домашнего ареста по второму обвинению по ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ – попытка мошеннической продажи за 11 млн рублей строительной базы на Каширском шоссе, которая оценивалась в 140 млн рублей.

Находясь в Киеве, Душутин дал согласие на «конфиденциальное сотрудничество» с СБУ и начал приглашать своих адвокатов в столицу Украины, где их арестовывали. Помимо Филимонова по заявлению клиента были арестованы российский адвокат Георгий Левчук и давний знакомый экс-главы ВСУМ – руководитель Фонда волонтеров Украины Тимофей Нагорный. Российским адвокатам следователи СБУ вменили шпионаж, а украинцу Нагорному – госизмену. Еще один адвокат, Николай Галкин, также прилетевший в Киев для встречи со своим доверителем, избежал ареста, случайно узнав о задержании коллег и быстро покинув территорию Украины. Никто из фигурантов вину не признает, а судебное следствие по этому делу никак не может начаться, так как потерпевший Душутин на заседания не ходит.