Федорова: СПЧ помогает «терзать и трясти» чиновников

«Это то, что Путин называл «терзать и трясти», то есть критиковать чиновников, когда это необходимо. Это нужная функция в политической системе, которую СПЧ выполняет достаточно хорошо», - комментирует историю с отставкой губернатора Иркутской области Левченко после критике в его адрес на заседании Совета по правам человека вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«После того, как на заседании СПЧ прозвучала вполне обоснованная критика в адрес Левченко, губернатор подал в отставку. Я думаю, что критика стала триггером, спусковым крючком, чтобы отставка все-таки произошла», ­- заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

По ее мнению, это не случайная история. «Отставка Левченко показывает, что СПЧ выступает как инструмент развития у нас гражданского общества. В новом составе СПЧ заметно активизировал свою работу. По замыслу Совет по правам человека и должен быть инструментом здоровой критики власти и давления на нее в хорошем смысле этого слова. Это то, что Путин называл «терзать и трясти», то есть критиковать чиновников, когда это необходимо. Это нужная функция в политической системе, которую СПЧ выполняет достаточно хорошо», - говорит Федорова.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Кремле состоялось заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Это было первое заседание с участием президента России Владимира Путина с тех пор, как в октябре состав Совета обновился, а его руководителем стал бывший секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.

На этом заседании власти Иркутской области подверглись критике. Режиссер Александр Сокуров заявил, что вместо выполнения поручения Владимира Путина иркутские чиновники научились «водить хороводы вокруг президента». «И мы видим, как это происходило в Иркутске, когда Вы три или четыре раза там были, а до сих пор там живут люди в разрушенных домах и просто в холодном совершенно климате», – сказал Сокуров.

В свою очередь журналист Иван Засурский заявил, что местные чиновники незаконно зарабатывают на вырубке леса. «Абонемент на вывоз любого количества незаконно вырубленной древесины стоит 500 тысяч в месяц. То есть, в принципе, вы можете договориться с полицией, и у вас будет хоть с мигалкой эскорт, любое количество древесины», – рассказал президенту Засурский, который ранее общался с иркутскими инспекторами по лесному хозяйству. Серьезная система коррупции, которая сложилась на нижних уровнях власти в регионе могло стать одной из причин летних пожаров в Сибири, считает он.