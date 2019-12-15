Федорова: СПЧ помогает «терзать и трясти» чиновников

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15 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:10  |  vz.ru
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Дешевые кредиты сделают россиян немного богаче

В 2020 году стоимость кредитов может вернуться на уровень 2013 годаФото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Центробанк решился на пятое снижение ключевой ставки в этом году. У экспертов нет сомнений — он продолжит начатое дело в 2020 году. Более того, ставка впервые может вернуться к докризисному уровню 2013 года в 5,5%. «Свободных денег» у россиян станет больше, что поможет росту российской экономики. Однако есть факторы, которые могут этому помешать и вернуть ЦБ к политике закручивания гаек. Подробности...
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О самых сумасбродных идеях академика Сахарова предпочитают умалчивать

Разные ипостаси Сахарова мешают цельному его восприятиюФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
30 лет назад, 14 декабря 1989 года, умер Андрей Сахаров – отец советской водородной бомбы и икона правозащитного движения. Его жизнь до сих пор вызывает разнообразные, порой противоположные оценки, но его философские построения о будущем человечества предпочитают не вспоминать. В них много такого, что может поколебать восприятие академика Сахарова как одного из символов демократии. Подробности...
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Как Европа поднимает рождаемость

Европейская политика по повышению рождаемости в какой-то мере может стать примером для РоссииФото: Александр Рюмин/ТАСС
Россия будет улучшать меры по поддержке рождаемости, заявил президент Путин. Речь идет в том числе о материальном стимулировании рождения детей – и подобная практика широко распространена, в частности, у наших европейских соседей. Как страны Евросоюза решают аналогичную задачу и насколько успешно?  Подробности...
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Армию США научили уважать Россию

Американцы и россияне – далеко не союзники, но случаи взаимодействия имели местоФото: Lt. j.g. Matthew Stroup/U.S. Navy
Опрос американских военных об отношении к России произвел сенсацию. Почти половина опрошенных считают россиян союзниками США. В Вашингтоне бьют тревогу, американская пресса и эксперты единодушно винят «русскую пропаганду», которая уже проникла в святая святых – Пентагон. В очередной раз досталось и Трампу за положительные отзывы о России. Что на самом деле стало причиной неожиданно теплого отношения янки к русским? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Еще пару лет мы сможем читать настоящие новости

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
То, что Россия – ядерная держава, которая показывает самостоятельность в принятии политических решений, ни у кого ведь сомнений не вызывает? Поэтому наша страна воспринимается на мировой арене, как потенциальный враг, представляющий опасность. Подробности...
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У взрослых вошло в моду детское сознание

Алексей Алешковский, сценарист
Красивые политологические теории весьма далеки от кровавой практики. Поэтому надежды Джина Шарпа могут питать юношей вроде Егора Жукова, но не меня, уже с четверть века наблюдающего, как «ненасильственные протесты» приносят в наш мир адский хаос. Подробности...
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Историческая победа Джонсона оказалась в стиле «Недайбог»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Победу консерваторам в Великобритании принесли не супертехнологии, не манифесты, не обещания, не яркость лидера, не всенародная поддержка – а умелое использование специфики избирательной системы и объединение элит против ключевого участника забега. Подробности...
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              Федорова: СПЧ помогает «терзать и трясти» чиновников

              15 декабря 2019, 15:36

              Текст: Ольга Самофалова

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              «Это то, что Путин называл «терзать и трясти», то есть критиковать чиновников, когда это необходимо. Это нужная функция в политической системе, которую СПЧ выполняет достаточно хорошо», - комментирует историю с отставкой губернатора Иркутской области Левченко после критике в его адрес на заседании Совета по правам человека вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

              «После того, как на заседании СПЧ прозвучала вполне обоснованная критика в адрес Левченко, губернатор подал в отставку. Я думаю, что критика стала триггером, спусковым крючком, чтобы отставка все-таки произошла», ­- заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

              По ее мнению, это не случайная история. «Отставка Левченко показывает, что СПЧ выступает как инструмент развития у нас гражданского общества. В новом составе СПЧ заметно активизировал свою работу. По замыслу Совет по правам человека и должен быть инструментом здоровой критики власти и давления на нее в хорошем смысле этого слова. Это то, что Путин называл «терзать и трясти», то есть критиковать чиновников, когда это необходимо. Это нужная функция в политической системе, которую СПЧ выполняет достаточно хорошо», - говорит Федорова.

              Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Кремле состоялось заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Это было первое заседание с участием президента России Владимира Путина с тех пор, как в октябре состав Совета обновился, а его руководителем стал бывший секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.

              На этом заседании власти Иркутской области подверглись критике. Режиссер Александр Сокуров заявил, что вместо выполнения поручения Владимира Путина иркутские чиновники научились «водить хороводы вокруг президента». «И мы видим, как это происходило в Иркутске, когда Вы три или четыре раза там были, а до сих пор там живут люди в разрушенных домах и просто в холодном совершенно климате», – сказал Сокуров.

              В свою очередь журналист Иван Засурский заявил, что местные чиновники незаконно зарабатывают на вырубке леса. «Абонемент на вывоз любого количества незаконно вырубленной древесины стоит 500 тысяч в месяц. То есть, в принципе, вы можете договориться с полицией, и у вас будет хоть с мигалкой эскорт, любое количество древесины», – рассказал президенту Засурский, который ранее общался с иркутскими инспекторами по лесному хозяйству. Серьезная система коррупции, которая сложилась на нижних уровнях власти в регионе могло стать одной из причин летних пожаров в Сибири, считает он. 


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