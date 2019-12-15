В Иркутске сел пассажирский Ан-148 с трещиной в лобовом стекле

Пассажирский самолет Ан-148, который в воскресенье летел из Иркутска в Красноярск, вернулся в аэропорт вылета в связи с трещиной на лобовом стекле, сообщил информированный источник.

Никто не пострадал, передает «Интерфакс».

В пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте подтвердили, что вылетевший из Иркутска в Красноярск самолет вернулся в аэропорт – «по техническим причинам», передает ТАСС.

«У нас было сообщение, что рейс вылетел и вернулся. Технические причины устанавливаются. Пострадавших нет», – сказал представитель ведомства.

Самолет сел штатно.