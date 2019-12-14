В Нафтогазе назвали рост цен для населения «расплатой за некомпетентность»

Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко назвал рост цен на газ расплатой за некомпетентность и коррупцию.

«А вот если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ бы не выросла», – написал Витренко в Facebook.

Он отметил, что в этом случае Украина в 2020 году могла бы экспортировать газ, а не импортировать, «и поэтому бы рыночная цена была бы значительно ниже».

«И вопрос цены на газ уже не мог бы использоваться для политических спекуляций. Вот так мы расплачиваемся за некомпетентность и коррупцию», – заключил он.

Ранее Витренко сообщал об успешных переговорах с Газпромом.