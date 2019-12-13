В Нафтогазе заявили об успешных переговорах с Газпромом

Переговоры Газпрома и Нафтогаза Украины по транзиту газа в Вене прошли успешно, однако работа пока идет, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

«Относительно успешно, мы продолжаем работу. Это уже успех», – сказал Витренко ТАСС.

Он также добавил, что Россия и Украина на переговорах занимают максимально конструктивную позицию.

«Завершили встречу с Алексеем Миллером, договорились продолжать прорабатывать варианты продолжения транзита. Пока рано говорить о согласованном варианте, но мы занимаем максимально конструктивную позицию», – написал Витренко в своем Facebook.

Главная тема переговоров – вопрос продления контракта на транзит газа из России в Европу через Украину после 2019 года, так как соответствующее соглашение истекает в конце этого года.

Ранее Витренко заявил, что переговоры с Россией по газу на полях «нормандского саммита» в Париже, прошли конструктивно.

Газета ВЗГЛЯД писала, каким может быть компромисс между Россией и Украиной по газу.