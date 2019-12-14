Названо число «невыездных» российских должников

На сегодня в России наложен временный запрет на выезд из страны около 3,4 млн должников, заявили в пресс-бюро Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Таким образом в ведомстве опровергли сообщения о нескольких десятках миллионов невыездных россиян, распространенные рядом СМИ, передает «Интерфакс».

В ФССП отметили, что на 1 ноября действовало 3,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд должника из России.

Напомним, в августе женщину-пилота не пустили в первый международный рейс из-за штрафов на 1 млн рублей.