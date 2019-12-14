Названо число «невыездных» российских должников

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14 декабря, суббота | Последнее обновление — 14:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В Киеве вновь заговорили о размещении контингента ООН в Донбассе
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Дешевые кредиты сделают россиян немного богаче
Американский сенатор подталкивает США и Россию к разрыву отношений
Скандал с участием болельщиков и Запашного имеет привкус пива
Победа Джонсона приведет к зарождению новой Европы
Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы
Историческая победа Джонсона оказалась в стиле «Недайбог»
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Победу консерваторам в Великобритании принесли не супертехнологии, не манифесты, не обещания, не яркость лидера, не всенародная поддержка – а умелое использование специфики избирательной системы и объединение элит против ключевого участника забега. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
Если я в Киеве сомневаюсь, то что говорить о людях за линией фронта?
Александр Скубченко, глава Жилищного союза Украины
Весь мир уже видел, как разобрались в Одессе. Весь мир видит, что власти в стране больше не у Зеленского, а у радикальной улицы. Это и Меркель с Макроном видят. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
Ничего мы с немцами не делили
Захар Прилепин, писатель
Даже в России уже выросло целое поколение детей, уверенное в том, что Гитлер и Сталин, два усача, обидели такую хорошую, такую мирную Европу и всем испортили жизнь. Подробности...
Обсуждение: 120 комментариев
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»
12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человекПодробности...
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромбПодробности...
Выбрана «Мисс Вселенная-2019»
В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наукПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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