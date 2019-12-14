В ВАДА подтвердили право России на проведение Евро-2020

Россия не потеряет право на проведение матчей ЧЕ-2020 по футболу, так как для всех видов спорта должно быть общее ограничение, заявил глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор.

Тейлор заявил, что не принимает мысль о том, будто решение ВАДА по России «мягкое», передает ТАСС со ссылкой на The Associated Press.

«Мы остановились на крупных мероприятиях вроде чемпионатов мира, и никто не мог ожидать такого решения, но сейчас идут споры, будто мы должны были пойти дальше и лишить Россию Евро-2020», – сказал он.

Глава комитета по соответствию ВАДА указал, что «у нас должна быть одна граница для всех: да, в футболе чемпионат Европы – это важное соревнование, но в других видах спорта европейские первенства не имеют такого важного значения, поэтому нужно было принять решение, подходящее для всех видов спорта».

По словам Тейлора, если Россия обжалует решение в CAS и судебные споры затянутся, то от этого могут пострадать спортсмены, которые будут готовиться к Играм-2024.

«Я ожидаю, что окончательное решение будет принято к марту или апрелю, но не могу этого гарантировать. Должно ли решение было быть строже? Думаю, мы провели черту там, где было нужно», – добавил он.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа (Россия – Бельгия, Россия – Финляндия и Финляндия – Бельгия) и один из четвертьфиналов.

Ранее член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Сергей Хрычиков заявил, что решение исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) не распространяется на проведение чемпионата Европы по футболу 2020 году, но стандарт 2021 года уже предусматривает региональные и континентальные турниры.

Напомним, исполнительный комитет ВАДА потребовал лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира, а также отобрать все крупные соревнования, которые уже назначены в России.

Президент Владимир Путин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства противоречит Олимпийской хартии.