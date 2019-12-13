При взрыве в жилом доме в Германии погиб человек

В германском городе Бланкенбург в результате взрыва в жилом доме погиб один человек, еще 25 ранены, пишут СМИ.

Спасатели нашли тело погибшего в квартире, где произошел взрыв, пишет Deutsche Welle.

Взрыв произошел около 9.00 по местному времени (11.00 мск), на снимках, опубликованных полицией, запечатлен дом, в котором произошло ЧП. Правоохранители не исключают версию преднамеренного взрыва.

Осколки от взрыва разлетелись в радиусе 60 метров, спасатели эвакуировали детский сад неподалеку, и жильцов дома.

По предварительной версии полиции, в доме случился взрыв баллона с сжиженным газом, пишет агентство DPA, передает ТАСС.

ЧП случилось в квартире 78-летнего мужчины, в ней нашли боеприпасы времен Второй мировой войны.

Ранее местные СМИ отмечали, что количество пострадавших в результате взрыва может увеличиться.