Взрыв произошел в жилом доме в Германии, много пострадавших

Не меньше 25 человек пострадали в результате взрыва в многоквартирном жилом доме в немецком городе Бланкенбург (федеральная земля Саксония – Анхальт), сообщает местная полиция.

Об этом сообщает медиагруппа RND, отмечая, что количество пострадавших может увеличиться, передает ТАСС.

Причины взрыва не называются.

Напомним, в августе на севере Германии взорвался газовый баллон, пострадали несколько человек, в том числе двое россиян.

Отметим также, что осенью в немецком городе Лимбург-ан-дер-Лан грузовик въехал в стоявшие у светофора легковые автомобили, пострадали не менее 17 человек, власти страны расценили инцидент как теракт. Затем в Галле неизвестный открыл стрельбу из автомата, несколько человек погибли. Газета ВЗГЛЯД писала, как до Европы дошел масштаб совершаемых мигрантами преступлений.