Захарова стихом отреагировала на слова Зеленского «А у нас газопровод»

Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем блоге продолжила стихотворный диалог президентов России и Украины по поводу газа.

Захарова в своем Facebook напомнила одну из главных новостей утра пятницы: СМИ: «Зеленский ответил на высказывание российского коллеги Владимира Путина, процитировавшего стишок Сергея Михалкова «А у нас в квартире газ. А у вас?». «А у нас газопровод», – заявил он».

«Газопровод тоже у нас. А у вас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко,

а есть из блюдца не хотят!» – написала она.

Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин в ходе саммита «нормандской четверки» в Париже, оценивая перспективы заключения нового контракта на транзит и поставку газа, сказал: «А у нас в квартире газ, а у вас?... И у вас есть, и будет».

Путин тогда напомнил о российском предложении поставлять газ на Украину напрямую, что позволит снизить цену для потребителей на 25%.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский придумал ответ на прозвучавшую фразу российского лидера Владимира Путина о газе.

«А у нас газопровод. И в этом баланс», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «1+1».

Зеленский также выразил уверенность в продлении контракта на транзит газа из России в ЕС по территории Украины после 1 января 2020 года. Он напомнил, что Киев настаивает на подписании контракта на 10 лет и добавил, что этот контракт будет основываться исключительно на экономических интересах, а не политике.

Газета ВЗГЛЯД писала об итогах саммита «нормандской четверки» в Париже.

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