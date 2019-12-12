Актер из популярного сериала умер в возрасте 14 лет

Шотландский актер Джек Бернс скончался в возрасте 14 лет, его тело нашли в доме в Гриноке, где он проживал с родителями и братом.

Причина смерти подростка пока не установлена, однако, по данным полиции, криминальная версия не рассматривается. Похороны актера пройдут 12 декабря, сообщает РИА «Новости», со ссылкой на Metro.

Бернс известен своими ролями в нескольких телешоу, в том числе он снимался в сериалах «Чужестранка» и «На виду». Подросток также занимался танцами в престижной балетной школе в Глазго.

Ранее американский актер Камерон Бойс, снимавшийся в фильмах «Зеркала» и «Одноклассники», скончался в возрасте 20 лет.