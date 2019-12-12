При пожаре на «Адмирале Кузнецове» пропали без вести три человека

По уточненным данным, три человека пропали без вести при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», еще 11 пострадали, сообщили в экстренных службах.

«По уточненным данным, судьба троих неизвестна, 11 пострадавших госпитализированы, одному из них помощь оказана амбулаторно, в реанимации находятся шесть человек», – передает его слова ТАСС.

До этого сообщалось о 10 пострадавших, восемь из которых госпитализированы, и одном пропавшем без вести.

Пожар на авианосце начался в Мурманске в четверг утром, причиной названа искра, во время сварки упавшая в трюм, где находились остатки мазута. Сообщалось, что пожарные борются за живучесть единственного российского авианосца.