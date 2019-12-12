После пожара на «Адмирале Кузнецове» госпитализировано восемь человек

Медпомощь после пожара на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» понадобилась десяти пострадавшим, восемь из них госпитализированы, сообщил информированный источник.

«При этом по разным данным до трех человек могут быть в тяжелом состоянии», – передает его слова «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что госпитализированы семь человек.

Пожар на авианосце начался в четверг утром. Также продолжается поиск одного пропавшего при пожаре.

Причиной названа искра, во время сварки упавшая в трюм с остатками мазута. Пожарные борются за живучесть корабля.