В Киеве объяснили искажение текста коммюнике «нормандского» саммита

Скандал с «искажением» текста коммюнике «нормандского» саммита в Париже является «надуманной и раздутой из ничего историей», заявил официальный представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Алексей Резников.

По его словам, проблема была связана со сложностями перевода. «Представьте себе, идут сложные переговоры, в тот момент политические советники, представители четырех ведомств дошлифовывают слова, но идет общение на русском, немецком, французском и украинском языке, а текст получается на английском», – заявил Резников в эфире телеканала «Громадське ТВ», передает РИА «Новости».

Ранее на сайте президента Украины опубликовали исправленный текст коммюнике «нормандского саммита» в Париже на украинском языке. Теперь он соответствует англоязычному варианту. Так офис Владимира Зеленского отреагировал на требование руководителя самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина, обвинившего киевские власти в намеренном искажении текста.

Речь идет об искажении пункта о согласовании правовых аспектов особого статуса Донбасса: Киев связал этот пункт с украинским законом об особом порядке местного самоуправления, хотя в действительности отсылки конкретно на этот закон в коммюнике нет.

В Кремле заметили, что неважно, как перевели этот документ на украинский язык, так как текст коммюнике существует в английском варианте.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД