Безработные до смерти избили официанта в Москве

На севере Москвы избили и ограбили 31-летнего официанта, в итоге он скончался от полученных травм, сообщили в столичном ГУ МВД.

По подозрению в убийстве были задержаны двое безработных жителей хостела. Установлено, что утром они напали на официанта, ударив его несколько раз по голове, а после этого украли у него рюкзак с деньгами и банковскими картами. Материальный ущерб составил 16 тыс. 500 рублей, сообщает «Рен ТВ».

Отмечается, что инцидент произошел 10 декабря на улице Нижняя.

Ранее в Приморье мужчина до смерти забил знакомого за убийство кота.