Вайнштейн договорился с обвинительницами о компенсации в 25 млн долларов

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, обвиненный в преступлениях сексуального характера, договорился со своими обвинителями о компенсации на сумму в 25 млн долларов, сообщили СМИ.

Как пишет газета The New York Times со ссылкой на юристов, занимающихся переговорами, Вайнштейн и его обанкротившаяся киностудия договорились об урегулировании с десятками его предполагаемых жертв на сумму в 25 млн долларов. По условиям сделки от продюсера не требуется признавать свою вину или выплачивать из личных средств какую-либо сумму своим обвинителям, передает РИА «Новости».

Сделка уже получила предварительное одобрение всех основных сторон. Более 30 актрис и бывших сотрудников Weinstein Company, обвинявших Вайнштейна в преступлениях сексуального характера, получат выплаты.

Теперь урегулирование ждет утверждения суда и итогового подписания всеми сторонами. Предположительно, сумма будет выплачена страховыми компаниями, представляющими бывшую киностудию Вайнштейна.

Сообщается также, что выплаты станут частью урегулирования общей суммой в 47 млн долларов, куда также войдет выплата средств некоторым кредиторам бывшей киностудии Вайнштейна.



Начало процесса по делу Вайнштейна запланировано на 6 января.



Напомним, волна борьбы с домогательствами на Западе началась после обвинений в адрес продюсера Харви Вайнштейна и распространилась и на другие стороны жизни – так, недавно американский миллиардер Стив Уинн, который ранее был обвинен в сексуальных домогательствах, ушел с поста руководителя оператора сети казино Wynn Resorts.

Скандал вокруг Вайнштейна, который подозревается в многолетних сексуальных домогательствах в отношении многих известных женщин, породил волну обвинений в домогательствах, коснувшейся множества политиков, актеров и других известных людей.

Макгоуэн также заявила, что была изнасилована Вайнштейном. Инцидент она описала в своих мемуарах.

Также она обвинила свою коллегу по сериалу «Зачарованные» Алиссу Милано в лицемерии: та якобы действует в интересах своего мужа, который работает в агентстве, причастном к сутенерству в мире кино.