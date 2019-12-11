Роман Полански обвинил СМИ в желании «превратить его в монстра»

Режиссер Роман Полански дал первое интервью после последних обвинений в изнасиловании и заявил, что СМИ намеренно разжигают скандалы и «пытаются превратить его в монстра».

Режиссер рассказал об этом журналу Paris Match, сообщает «Интерфакс».

В последний раз режиссера обвинила в избиении и изнасиловании французская актриса Валентина Монье. «Это безумие! Я не бью женщин!» – сказал Полански.

По словам Монье Полански якобы изнасиловал ее в 1975 году на горнолыжном курорте в Швейцарии, однако заявила она об этом спустя 44 года в связи с выходом нового фильма режиссера «Офицер и шпион».