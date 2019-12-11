Президент России Владимир Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов и заявил о необходимости поддерживать цены на перелеты по России на доступном для граждан уровне, об этом он сказал на совещании с членами правительства.

«Стоимость авиабилетов должна быть адекватной и посильной для граждан. Только в этом случае система региональных и местных авиаперевозок будет успешно работать и развиваться», – приводит слова главы государства ТАСС.

Путин добавил, что сейчас людям приходится летать через Москву, чтобы попасть из одного региона в другой. «В этой связи необходимо разработать маршрутные сети в субъектах Федерации с комплексным планом организации и расширения магистральной инфраструктуры в целом», – добавил президент.

Ранее сообщалось, что цены на авиабилеты в 2020 году, по прогнозам, вырастут на 6-8%. Также Путин ранее призвал сделать авиаперевозки в Калининград выгоднее, чем путешествия за границу.