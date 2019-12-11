Лавров заявил о неспособности США остановить «Северный поток – 2»

Вашингтон не сможет остановить строительство газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», сообщил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров.

«Уверяю вас, что ни «Северный поток – 2», ни «Турецкий поток» не остановятся», – приводит его слова РИА «Новости».

Лавров заявил, что американский Конгресс «обуревает желанием сделать все, чтобы разрушить» отношения Москвы и Вашингтона. Этим законодатели США «продолжают дело» администрации предыдущего американского президента Барака Обамы.

Однако Россия, по словам Лавров, «привыкла к такого рода нападкам» и «знает, как реагировать на них».

Напомним, в Сенате США признали неспособность остановить «Северный поток – 2».

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» намечен на 8 января.

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