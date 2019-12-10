Полицейские в Башкирии провезли труп в прицепе по городу

В городе Белорецк в Башкирии полицейские провезли труп по городу в прицепе автомобиля, сообщают СМИ.

В МВД по республике сообщили, что тело было со следами насильственной смерти найдено в Белорецком районе, пока проводились следственные действия, удалось задержать подозреваемого, передают «Вести».

Правоохранители решили самостоятельно доставить тело в морг. Они нашли неподалеку брошенный прицеп, которым воспользовались.

В конце ноября сообщалось, что в Саратове собака пронесла по городу объеденную голову человека.