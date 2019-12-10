Крымский депутат призвал увековечить имя Лужкова в Севастополе

«Благодаря поддержке Юрия Михайловича, жители Севастополя всегда знали, что рано или поздно вернутся в состав России. Мы должны увековечить имя Лужкова в нашем городе», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, севастополец Дмитрий Белик. Во вторник стало известно о смерти бывшего мэра Москвы.

«Ушел из жизни Юрий Лужков – человек, который всегда любил Севастополь и поддерживал его граждан в период, когда мы вынужденно находились в составе другого государства. Его имя навсегда будет вписано золотыми буквами в историю возвращения нашего города в родную гавань, в сохранении русского Севастополя», – сказал депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Собеседник напомнил о словах Лужкова, сказанных им еще в 2008 году в программе «Познер» о том, что Крым и Севастополь остались в ближнем зарубежье: «Вы знаете, это берет за сердце... каждого россиянина. То, что происходит с Севастополем и Крымом... это наши потери, которые каждый россиянин считает потерями, несправедливыми для нашей страны».

«Вы знаете, я всегда любил и уважал этого человека не только за то, что был сохранен крейсер «Москва», начало строиться жилье военным, появился Дом Москвы. Благодаря Юрию Михайловичу, мы всегда знали, что Россия не бросила Севастополь, он укреплял нашу веру. Благодаря его поддержке, мы знали что рано или поздно вернемся домой» – подчеркнул севастопольский депутат.

«Я хорошо помню, когда по моей инициативе депутаты тогда еще севастопольского горсовета предлагали присвоить Юрию Михайловичу звание почетного гражданина Севастополя. К сожалению, тогда эта идея не была поддержана нашими коллегами, – подчеркнул собеседник. – Но сегодня мы должны вернуться к этому вопросу и увековечить имя Юрия Михайловича Лужкова в Севастополе».

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник стало известно о том, что Юрий Лужков, занимавший пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год, умер в Мюнхене в возрасте 83 лет. По данным СМИ, в Германии Лужкову проводили операцию на сердце.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы. Глава государства отметил, что «Лужков был личностью поистине неординарного масштаба. Ярким и смелым политиком, энергичным и талантливым организатором, открытым и радушным человеком. Настоящим «градоначальником» столицы, которого уважали и которому доверяли москвичи».

«В сложные годы, на переломе исторических эпох, он многое сделал для развития Москвы, для того, чтобы она стала одним из лидеров возрождения России. И конечно, мы всегда будем помнить его искреннюю, сердечную поддержку севастопольцев и моряков-черноморцев. Как не раз, вопреки всем обстоятельствам и дипломатическим протоколам, он прямо говорил, что Севастополь – русский город», – говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразили соболезнования близким Лужкова.

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