Губернатор Приамурья назвал 2019 год историческим для области

Губернатор Амурской области Василий Орлов выступил с отчетом «Приамурье-2019. Результаты и перспективы» перед руководителями исполнительных органов власти, крупных предприятий, муниципалитетов, представителями общественности Приамурья. Мероприятие прошло в общественно-культурном центре Благовещенска.

«В мае мы встречались с вами в этом зале, чтобы обсудить стратегию на будущее. Предлагаю заложить еще одну традицию – в конце года подводить итоги: что сделано, что не удалось и почему, корректировать наши планы. 2019 год подходит к концу. Это был непростой год, но, тем не менее, считаю, что он оказался не просто успешным и результативным, но и судьбоносным для области», – приводятся слова губернатора на сайте правительства Амурской области.

По словам Василия Орлова, среди важнейших событий уходящего года – завершение строительства моста в Китай, запуск газопровода «Сила Сибири», начало строительства второй очереди космодрома «Восточный» и Амурского газохимического комплекса, трансграничной канатной дороги и новой взлетно-посадочной полосы.

Также очень важно, что было принято решение о строительстве Сковородинского метанольного завода. С космодрома «Восточный» запущен первый собранный в Приамурье спутник.

Губернатор подробно рассказал об итогах работы в различных сферах жизни Приамурья. Так, очень важным показателем являются темпы роста собственных доходов региона. Амурской области удалось занять четвертое место в России. В 2018 году область сумела практически удвоить налоговые поступления в бюджет от реализации крупных инвестиционных проектов. Рост доходов позволил обеспечить финансирование всех принятых обязательств в сумме 76,7 млрд рублей.

«Хочу подчеркнуть: благодаря росту доходов мы планомерно снижаем налоговую нагрузку на бизнес, создаем новые возможности развития. В этом году снижены ставки транспортного налога для легковых автомобилей в зависимости от мощности двигателя. Также снижена налоговая ставка до 1% на 2020 год в отношении объектов недвижимого имущества и стоимость патента по отдельным видам предпринимательской деятельности», – отметил Василий Орлов.

По итогам 2019 года Приамурье входит в число лидеров Дальнего Востока по приросту объема инвестиций в основной капитал. Инвестиции в этом году выросли на 36 млрд рублей.

Много внимания в 2019 году уделяется реализации национальных проектов, старт которой дал Президент Российской Федерации. Их главная цель – повысить качество жизни людей и обеспечить рост экономики. В этом году общий объем привлечённых средств по нацпроектам составил 7 млрд 360 млн рублей.

«2019 год был для нас первым в работе по нацпроектам. Считаю, старт стал успешным. Первые результаты мы уже видим – новые дороги и детсады, новые возможности для бизнеса», – сказал Василий Орлов.

В рамках нацпроектов проделана действительно немалая работа. Так, проект «Здравоохранение» позволил переоснастить региональный сосудистый центр, приобретено современное медицинское оборудование для онкодиспансера, а также для детских поликлиник. Отремонтированы и переоснащены больница и поликлиника в Свободном, детская стоматология в Благовещенске. Большие планы по нацпроету на следующий год: будут отремонтированы 7 детских поликлиник в Райчихинске, Тынде, Зее, Константиновке, Свободном и Благовещенске. Также в 2020 году запланирована замена 26 ФАПов, находящихся в аварийном состоянии.

Что касается нацпроекта «Образование», то в этом году введен в эксплуатацию второй корпус школы № 22 в Благовещенске. Идет строительство школы на 528 мест в Свободном. В Свободном же открыт новый корпус детского сада на 120 мест. Еще три новых детских сада будут достроены до конца года в Благовещенске, Белогорске и Благовещенском районе. В школах области проводились ремонты. В регионе появились Центр опережающей профессиональной подготовки, центр выявления и поддержки талантливых детей, «Кванториумы», открыты 26 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

«Современное образование очень отличается от того, что было, когда учились в школе мы с вами. И очень важно, что новые классы, центры, технологии появляются не только в столице региона, но и в самых далеких уголках области. Дети всей области теперь имеют доступ к передовым образовательным моделям, уникальным технологиям и оборудованию», – подчеркнул Василий Орлов.

Речь шла и о возведении новых объектов спорта, развитии сферы культуры в Приамурье, строительстве новых качественных дорог, международном сотрудничестве, новом жилье. Губернатор также рассказал о планах по строительству таких важных объектов, как мост через Зею, реконструкции аэропорта «Игнатьево».

«Завершено строительство первого пограничного мостового перехода через Амур. Это без преувеличения историческое событие для области и страны. Мы уже приступили к подготовительным работам по строительству моста через Зею в Благовещенске. Необходимость его возведения назрела давно – он важен для развития и города, и всей области, учитывая увеличение объема грузооборота с Китаем», – отметил глава региона.

В блоке, посвященном экономике Приамурья, была отмечена важная роль завершения строительства газопровода «Сила Сибири», а в этой связи и начало работ по газификации.

«Первыми населенными пунктами, куда придет газ, станут Циолковский, Свободный и Благовещенск, а также поселок Чигири. В Свободном и Циолковском работы уже ведутся», – сказал Василий Орлов.

Одна из главных строек страны продолжается на территории области – это Амурский ГПЗ. Сейчас пиковый период строительства, численность занятого персонала на объектах составляет почти 27 тыс. человек. Готовность первой очереди завода на сегодня – почти 70%.

Еще одно крупнейшее в масштабах страны и всего мира газохимическое производство обретает прописку на территории области. В этом году на Восточном экономическом форуме компания «СИБУР» озвучила инвестиционное решение по созданию Амурского газохимического комплекса в Свободненском районе. Проект с объемом инвестиций 609 млрд рублей позволит создать тысячу рабочих мест.

Ещё один важный инвестиционный проект – метаноловый завод в Сковородино. Сейчас в активной стадии находится оформление проектно-сметной документации.

Отдельно губернатор остановился на вопросах, связанных с сильнейшим паводком, с которым в этом году столкнулось Приамурье.

Напомним, регион тщательно готовился к паводку. Было построено 34 дамбы, заблаговременно развернуто 8 пунктов временного размещения, в которых проживали более 550 человек.

«Мы старались окружить максимальной заботой людей, пострадавших от стихии: строили печи, сушили дома, доставляли продукты, дрова, корма для скота. Вертолеты Хабаровского МЧС и Амурской Авиабазы транспортировали в пострадавшие районы гуманитарную помощь. Серьезную поддержку нам оказала армия и МЧС. Пострадавшим было выплачено более 450 млн. рублей компенсаций, их получили более 16 тысяч человек. Главными задачами после того, как ушла вода, стало восстановление разрушенных объектов, выплата компенсаций, возмещение ущерба, нанесенного сельскому хозяйству. Этот вопрос был на особом контроле Президента, по его поручению были даны указания федеральным Минстрою и Минсельхозу оказать нам всю необходимую помощь», – отметил губернатор.

В Минсельхоз России были направлены документы, чтобы аграрии смогли получить господдержку. Из резервного фонда РФ было выделено 3,9 млрд рублей. Компенсация ущерба составила фактически 100%. От паводка пострадало 884 жилых помещения. На сегодня день сформированы и направлены в Минстрой России необходимые документы. Выделено 274 млн рублей, из них 148 уже перечислено на счета гражданам. Оставшиеся средства должны быть доведены до людей в максимально короткие сроки.

«Паводок стал серьезной проверкой для всех. Многие наши руководители проявили себя с лучшей стороны, показали способность эффективно действовать в условиях стресса и чрезвычайной ситуации. Спасатели, сотрудники МЧС, военнослужащие и летчики, волонтеры – ваш самоотверженный труд заслуживают самой высокой оценки и благодарности. Вместе нам удалось добиться главного: мы не допустили гибели людей», – подчеркнул Василий Орлов. Он пригласил на сцену тех, кто своей работой в паводок заслужил награды, и вручил им Благодарности губернатора Амурской области.

В завершение Василий Орлов подчеркнул, что успех Приамурья напрямую зависит от каждого: от общей работы, от патриотизма людей, от готовности брать на себя ответственность и менять жизнь к лучшему.

«В этом году мы много работали. Мы воплощали в жизнь наши планы, преодолевали трудности, реализовали немало проектов в строительной сфере, дорожном хозяйстве, образовании, культуре, здравоохранении. Спасибо за ваш труд», – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов и пожелал всем успехов в следующем году.